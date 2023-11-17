Оккупанты ударили по Торецку, есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 16 ноября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В частности, Антоновку, Селидово, Курахово. В Торецке разрушен жилой дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



По его словам, на Донецком направлении 2 человека ранены в Антоновке Марьинской громаде. Обстреляны Нетайлово Очеретинской громады, Курахово и Селидово. Ивановка Гродовской громады получила два ракетных удара — без жертв.





На Горловском направлении поврежден дом в Торецке.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь.



Напомним, 16 ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего двое жителей Антоновки были ранены.