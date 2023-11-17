Окупанти вдарили по Торецьку, є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 16 листопада, атакували низку населених пунктів Донецької області. Зокрема, Антонівку, Селідове, Курахове. У Торецьку зруйновано житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



За його словами, на Донецькому напрямку 2 людини поранено в Антонівці Мар'їнської громади. Обстріляні Нетайлове Очеретинської громади, Курахове і Селидове. Іванівка Гродівської громади зазнала двох ракетних ударів — без жертв.





На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Торецьку.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль.



Нагадаємо, 16 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого двох жителів Антонівки було поранено.