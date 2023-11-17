В российском плену находятся более четырех тысяч украинцев

По меньшей мере 4337 граждан Украины находятся в российском плену. Об этом сообщает Минреинтеграции по итогам совещания по работе Комиссии по установлению факта плена.



«На сегодняшний день проведено 8 заседаний Комиссии. По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что по результатам заседаний Комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Администратором этого Реестра определено Национальное информационное бюро, относящееся к сфере управления Минреинтеграции.



По результатам работы Комиссии Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременного и ежегодного государственного пособия. По информации министерства, с начала 2023 года уже выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.



Для получения государственной денежной помощи следует обратиться в Минреинтеграции.

В начале осени украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что у Украины есть проблемы с обменным фондом — количество пленных российских военных недостаточно. Другой проблемой, по его словам, является отсутствие интереса российской стороны к своим военнопленным.