У російському полоні перебуває понад чотири тисячі українців

Щонайменше 4337 громадян України перебувають у російському полоні. Про це повідомляє Мінреінтеграція за підсумками наради щодо роботи Комісії по встановленню факту полону.



«На сьогодні проведено 8 засідань Комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за результатами засідань Комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, , стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.



За результатами роботи Комісії Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної допомоги. За інформацією міністерства, з початку 2023 року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим із полону, а також сім'ям військовополонених, цивільних заручників та політв'язнів.



Для отримання державної грошової допомоги слід звернутися до Мінреінтеграції .

На початку осені український омбудсмен Дмитро Лубинець розповідав, що Україна має проблеми з обмінним фондом — кількість полонених російських військових недостатня. Іншою проблемою, за його словами, є відсутність інтересу російської сторони до своїх військовополонених.