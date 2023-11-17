7000 гривен за час утех: в Славянске четыре женщины организовали бордель в отеле

В Донецкой области разоблачили группу лиц, которые обустроили бордель в отеле. Четыре жительницы Славянска получили сообщение о подозрении в сутенерстве по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в июне 2023 года четыре местные жительницы решили создать незаконный бизнес и открыли на территории Славянска «публичный дом», который размещался в одном из гостинично-развлекательных центров. Женщины искали «сотрудниц» в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией.

Организатор «бизнеса» размещала их в отдельных гостиничных номерах, где они предоставляли мужчинам услуги интимного характера. Свою рекламу дельцы публиковали в Сети. Клиенты заказывали услуги по телефону или у администратора на рецепции.

После ознакомления с прайсом мужчины выбирали девушку и получали номер ее комнаты. Час «услуг» стоил от 5 до 7 тысяч гривен. За более чем пять месяцев в гостинице успели «поработать» десять женщин. В среднем бордель зарабатывал около 900 тыс. гривен в месяц.

Сообщается, что в ноябре 2023 года противоправная деятельность группы лиц была разоблачена и прекращена. В ходе санкционированных следственным судьей обысков у женщин обнаружены и изъяты интимные товары, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 150 000 грн.

Решается вопрос об избрании гражданкам меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что 22-летний житель Константиновки Донецкой области хранил у себя дома оружие, взрывчатку и боеприпасы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.