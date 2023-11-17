7000 гривень за годину втіх: у Слов'янську чотири жінки організували бордель у готелі

На Донеччині викрили групу осіб, які облаштували бордель у готелі. Чотири мешканки Слов'янська отримали повідомлення про підозру у сутенерстві за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні 2023 року чотири місцеві мешканки вирішили створити незаконний бізнес та відкрили на території Слов'янська «публічний будинок», який розміщувався в одному із готельно-розважальних центрів. Жінки шукали «співробітниць» віком від 28 до 35 років, які готові займатися проституцією.

Організатор «бізнесу» розміщувала їх у окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Свою рекламу ділки публікували у Мережі. Клієнти замовляли послуги телефоном або в адміністратора на рецепції.

Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та отримували номер її кімнати. Година «послуг» коштувала від 5 до 7 тисяч гривень. За понад п'ять місяців у готелі встигли «попрацювати» десять жінок. У середньому бордель заробляв близько 900 тисяч гривень на місяць.

Повідомляється, що у листопаді 2023 року протиправну діяльність групи осіб було викрито та припинено. У ході санкціонованих слідчим суддею обшуків у жінок виявлено та вилучено інтимні товари, чернові записи, банківські картки, мобільні телефони та кошти у сумі понад 150 тисяч грн.

Вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті їм загрожує ув'язнення терміном від 4 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що 22-річний мешканець Костянтинівки Донецької області зберігав у себе вдома зброю, вибухівку та боєприпаси. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.