Зеленский поручил разработать решение, чтобы вылеты российских МИГ-31 не парализовали страну

Президент Украины 17 ноября поручил найти решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» не парализовали страну на часы.



Такое поручение он дал во время Ставки по обеспечению сил обороны на 2024 год.



«Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей «кинджалов» не парализовали страну на часы», — сообщил президент.



В последние недели продолжительность воздушных тревог, объявляемых по всей Украине из-за взлета российских МИГ-31, начала достигать трех, а иногда и пяти часов. Причиной этого стала возможность российских пилотов дозаправлять свои самолеты, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», прямо в воздухе.



Напомним, Литва передала Украине новую партию генераторов, уличных кроватей и сухих продовольственных пайков.