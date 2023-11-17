Зеленський доручив розробити рішення, щоб виліти російських МІГ-31 не паралізували країну

Президент України 17 листопада дав доручення знайти рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» не паралізували країну на години.



Таке доручення він дав під час Ставки з питань забезпечення сил оборони на 2024 рік.



«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години», — повідомив президент.



В останні тижні тривалість повітряних тривог, що оголошуються по всій Україні через зліт російських МІГ-31, почала досягати трьох, а іноді й п'яти годин. Причиною цього стала можливість російських пілотів дозаправляти свої літаки, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинжал», просто в повітрі.



Нагадаємо, Литва передала Україні нову партію генераторів, вуличних ліжок та сухих продовольчих пайків.