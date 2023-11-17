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14 жителей Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, среди них трое «депутатов народного совета ЛНР»

17 ноября 2023, 18:09

14 жителей Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, среди них трое «депутатов народного совета ЛНР»

Будут судить организаторов псевдореферендума в Луганской области. Фото: Луганская областная прокуратура Будут судить организаторов псевдореферендума в Луганской области. Фото: Луганская областная прокуратура

Прокуроры органов прокуратуры Луганщины направили в суд обвинительные акты в отношении трех «депутатов народного совета ЛНР» и одиннадцати человек, участвовавших в работе так называемых «избирательных комиссий».

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемые «депутаты» активно участвовали в медийных мероприятиях, где систематически заявляли о необходимости присоединения «ЛНР» к России.

В дальнейшем проголосовали за «закон о референдуме по вхождению в состав России». На основании этого документа в сентябре 2022 года на временно оккупированных территориях Луганской области организована подготовка и проведение псевдоголосования. По сфальсифицированным результатам подавляющее большинство отдало голоса за вхождение в состав РФ на правах ее субъекта.

Напомним, что «депутаты» были избраны в так называемый «орган государственной власти ЛНР» в 2018 году.

Будут судить организаторов псевдореферендума в Луганской области. Фото: Луганская областная прокуратура
Еще одиннадцать человек в сентябре 2022 приняли участие в работе «избирательных комиссий». Одна из них возглавила «УИК» в Плахо-Петровке, что на Сватовщине, еще одна – «ТИК» в Жовтневом районе Луганска.

Остальные девять были членами избирательных комиссий в Лисичанске, Макеевке, Марковке и Плахо-Петровке.

«Председатели» организовывали работу незаконно созданных комиссий, а «члены» – проверяли паспорта граждан, выдавали «бюллетени», вносили сведения о местном населении в фейковые списки избирателей и участвовали в подсчете «голосов».

Все обвиняемые объявлены в розыск. Им инкриминировано совершение умышленных действий в целях изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории, а также публичные призывы к его проведению (ч. 2 ст. 110, ч.2). 5 ст.111-1 УК Украины).

Напомним, по меньшей мере, 4337 граждан Украины находятся в российском плену.

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