Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

14 жителів Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, серед них троє «депутатів народної ради ЛНР»

17 листопада 2023, 18:09

14 жителів Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, серед них троє «депутатів народної ради ЛНР»

Судитимуть організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Фото: Луганська обласна прокуратура Судитимуть організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Фото: Луганська обласна прокуратура

Прокурори органів прокуратури Луганщини скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох «депутатів народної ради ЛНР» та одинадцятьох людей, які брали участь у роботі так званих «виборчих комісій».

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачені «депутати» брали активну участь у медійних заходах, де систематично заявляли про необхідність приєднання «ЛНР» до РФ.

У подальшому, проголосували за «закон про референдум щодо входження до складу росії». На підставі цього документу у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганщини організовано підготовку та проведення псевдоголосування. За сфальсифікованими результатами переважна більшість віддала голоси за входження до складу РФ на правах її суб’єкта.

Нагадаємо, що «депутати» були обрані до так званого «органу державної влади ЛНР» у 2018 році. 

Судитимуть організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Фото: Луганська обласна прокуратура
Ще одинадцять осіб у вересні 2022 року взяли участь у роботі «виборчих комісій». Одна з них очолила «ДВК» у Плахо-Петрівці, що на Сватівщині, ще одна ‒ «ТВК» у Жовтневому районі Луганська. 

Інші дев’ять були «членами виборчих комісій» у Лисичанську, Макіївці, Марківці та Плахо-Петрівці.

«Голови» організовували роботу незаконно створених комісій, а «члени» ‒ перевіряли паспорти громадян, видавали «бюлетені», вносили відомості про місцеве населення до фейкових списків виборців та брали участь у підрахунку «голосів».

Наразі усі обвинувачені оголошені у розшук. Їм інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а також публічні заклики до його проведення (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, щонайменше 4337 громадян України перебувають у російському полоні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Луганщина
Інше
псевдореферендум
Організації
Луганська обласна прокуратрура

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
16:28
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
19:17
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу
18:47
На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор
17:25
У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»
16:20
Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time
15:56
У РФ заявили про знищення п`яти безпілотників над Брянською областю та окупованим Кримом
15:29
Збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків»: мешканці Лисичанська повідомили про підозру
15:15
В окупованому Донецьку обстріляно Куйбишевський район: четверо поранених
11:56
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув чоловік, поранено жінку
10:46
На ТОТ Херсонщини окупанти погрожують студентам і вимагають здавати «нелояльних» — ЦНС
10:40
Британська розвідка розповіла про мету наступу РФ в Авдіївці
10:00
На окуповані Луганщині власників землі змушують переоформити ділянки за законами РФ — Лисогор
усі новини
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
18:58
Не штурмувати, а оточити: розвідка Естонії озвучила плани окупантів щодо Авдіївки
18:09
14 жителів Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, серед них троє «депутатів народної ради ЛНР»
17:45
На снаряди, відновлення та кібербезпеку: Нідерланди нададуть Україні допомогу на 2 мільярди євро
17:40
Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»
17:24
Зеленський доручив розробити рішення, щоб виліти російських МІГ-31 не паралізували країну
17:00
Литва передала Україні партію генераторів, польових ліжок та сухих пайків
16:28
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка
15:59
Фінляндія надішле Україні 20 пакет військової техніки на 100 мільйонів євро
15:39
«Білі ангели» евакуювали п'ятьох дітей із обстрілюваного села на Донеччині
15:04
Окупанти масово обстріляли Авдіївку: голова МВА розповів деталі
14:45
7000 гривень за годину втіх: у Слов'янську чотири жінки організували бордель у готелі
14:35
ЗСУ відбили штурм окупантів на Сватівському напрямі: є втрати серед росіян
13:57
У російському полоні перебуває понад чотири тисячі українців
13:34
Внаслідок атаки на Херсонщину загинув місцевий житель
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
11:39
Росіяни обстріляли Костянтинівку: внаслідок атаки вранці в місті не було світла
11:27
Окупанти вдарили по Торецьку, є руйнування
10:59
Захопленій росіянами Запорізькій АЕС загрожує ядерна аварія — Енергоатом
усі новини
ВІДЕО
Життя у Сєвєродонецьку. Фото: «Новини Донбасу» Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
17 листопада, 19:50
На «Донбас медіа форумі» обговорювали актуальні проблеми українських засобів масової інформації. Фото: Новини Донбасу Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»
17 листопада, 17:40
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40
Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС У Селидовому знайдено тіло четвертого загиблого на місці ракетного удару
16 листопада, 14:05
Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого
15 листопада, 15:27
Багатоповерхівка у Селидовому. Фото: ДСНС Внаслідок ракетного удару по місту Селидове зруйновано багатоповерхівку
15 листопада, 08:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама