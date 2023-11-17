14 жителів Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, серед них троє «депутатів народної ради ЛНР»

Судитимуть організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Фото: Луганська обласна прокуратура

Прокурори органів прокуратури Луганщини скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох «депутатів народної ради ЛНР» та одинадцятьох людей, які брали участь у роботі так званих «виборчих комісій».



Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Слідством встановлено, що обвинувачені «депутати» брали активну участь у медійних заходах, де систематично заявляли про необхідність приєднання «ЛНР» до РФ.



У подальшому, проголосували за «закон про референдум щодо входження до складу росії». На підставі цього документу у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганщини організовано підготовку та проведення псевдоголосування. За сфальсифікованими результатами переважна більшість віддала голоси за входження до складу РФ на правах її суб’єкта.



Нагадаємо, що «депутати» були обрані до так званого «органу державної влади ЛНР» у 2018 році.



Судитимуть організаторів псевдореферендуму на Луганщині. Фото: Луганська обласна прокуратура

Ще одинадцять осіб у вересні 2022 року взяли участь у роботі «виборчих комісій». Одна з них очолила «ДВК» у Плахо-Петрівці, що на Сватівщині, ще одна ‒ «ТВК» у Жовтневому районі Луганська.



Інші дев’ять були «членами виборчих комісій» у Лисичанську, Макіївці, Марківці та Плахо-Петрівці.



«Голови» організовували роботу незаконно створених комісій, а «члени» ‒ перевіряли паспорти громадян, видавали «бюлетені», вносили відомості про місцеве населення до фейкових списків виборців та брали участь у підрахунку «голосів».



Наразі усі обвинувачені оголошені у розшук. Їм інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а також публічні заклики до його проведення (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Нагадаємо, щонайменше 4337 громадян України перебувають у російському полоні.