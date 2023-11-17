Не штурмовать, а окружить: разведка Эстонии озвучила планы оккупантов по Авдеевке

По данным разведки Эстонии, российские оккупанты планируют оцепить Авдеевку Донецкой области, но избежать входа в город.



Об этом пишет ERR со ссылкой на разведывательный центр Сил обороны Эстонии в еженедельной сводке.



Разведка Эстонии утверждает, что, несмотря на большие ежедневные потери РФ, не отказалась от своих целей. По их данным, главный удар наступления российских войск по-прежнему наносится в районе Авдеевки и Марьинки.



«Что касается Авдеевки, вероятнее всего, российские войска приложат все усилия для того, чтобы избежать входа в город. Во-первых, украинские войска хорошо укрепили периметр. Во-вторых, в большинстве случаев городские бои носят затяжной и кровавый характер. Поэтому, судя по всему, цель россиян состоит в окружении Авдеевки и ее гарнизона», — говорится в сообщении.



Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 16 ноября, нанесли 32 массированных обстрела по Авдеевской общине и 16 авиабомбовых ударов.