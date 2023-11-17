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Не штурмувати, а оточити: розвідка Естонії озвучила плани окупантів щодо Авдіївки

17 листопада 2023, 18:58

Не штурмувати, а оточити: розвідка Естонії озвучила плани окупантів щодо Авдіївки

За даними розвідки Естонії, російські окупанти планують оточити Авдіївку Донецької області, але уникнути входу в місто.

Про це пише ERR із посиланням на розвідувальний центр Сил оборони Естонії у щотижневому зведенні.

Розвідка Естонії стверджує, що попри великі щоденні втрати РФ не відмовилася від своїх цілей.

За їхніми даними, головний удар наступу російських військ, як і раніше, наноситься в районі Авдіївки та Мар'їнки.

«Що стосується Авдіївки, найімовірніше, російські війська докладуть усіх зусиль для того, щоб уникнути входу в місто. По-перше, українські війська добре зміцнили периметр. По-друге, у більшості випадків міські бої мають затяжний і кривавий характер. Тому, судячи з усього, мета росіян полягає в оточенні Авдіївки та її гарнізону», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 16 листопада, завдали 32 масованих обстрілів по Авдіївській громаді та 16 авіабомбових ударів. 

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