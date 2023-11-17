Оккупанты массировано обстреляли Авдеевку: глава ГВА рассказал детали

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 ноября, нанесли 32 массированных обстрела и 16 авиабомбовых ударов по Авдеевской громаде. Об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона, отметив, что информация о погибших не поступала.



«Очень горячо на нашем направлении. Враг давит, несколько дней штурмует «промку», бросают туда и технику, и личный состав. Пока им ничего не удается. Хаотические обстрелы по городу круглосуточные. Они (российская армия — ред.) в большинстве своем последние несколько дней используют управляемые авиабомбы КАБ-500», — рассказал он.



По его словам, по состоянию на утро 17 ноября в городе находится 1431 человек. Практически каждый день планируется эвакуация. К примеру, за прошедшую неделю из города вывезли 94 человека.



Напомним, войска РФ в ходе наступления подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его захват сильно затруднит снабжение сил ВСУ в городе.