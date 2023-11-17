Оккупанты атакуют на Лимано-Купянском направлении, обстреливая из авиации и артиллерии

Российская армия продолжает атаковать Луганскую область, используя авиацию и артиллерию. В частности, обстреливают Лиманское направление. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В последние дни противник сосредоточился на Купянском направлении, но и Лиманское держит в напряжении. Вчера попытался штурмовать наши позиции в Белогоровке – своего не добился», — написал он.



По его словам, оккупанты практически ежедневно совершают авиационные налеты по Серебрянскому лесу.



Также оккупанты открывали огонь из минометов и артиллерии по Невскому, Белогоровке и другим прифронтовым селам. По предварительным данным, новые разрушения не зафиксированы.



Напомним, российская армия активизировала свои силы на Луганском направлении, они продолжают обстреливать ряд населенных пунктов.