На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор

Із Луганська до органів окупаційної влади на місцях надходять листи щодо необхідності участі держслужбовців-колаборантів у курсах підвищення кваліфікації у Москві.



Ціна одного курсу – 44 тисячі рублів без урахування дороги, повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Навчання стосуватиметься оподаткування підприємств агропромислового розвитку. Бажаючих примусово збирають з кожного адміністративного осередку так званої «ЛНР». Неважливо звідки – із сільгоспрайону чи міста-бюджетника – головне, що платиш гроші», — пояснив посадовець.



Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати Луганську область, використовуючи авіацію та артилерію. Зокрема, обстрілюють Лиманський напрямок.