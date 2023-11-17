После обстрела Селидово ищут еще одну женщину

После ракетных обстрелов 15 ноября в Селидово Донецкой области до сих пор не могут найти одного человека.



Полицейским о том, что на момент попадания в частном доме была женщина 1956 года рождения, сообщил ее сын, пишет Суспильне. Донбасс.



В частном доме, куда попала российская ракета, жила женщина и, по словам ее сына, в тот момент она находилась дома, рассказал начальник Селидовской городской военной администрации Анатолий Немченко.



«В этот дом было прямое попадание, от него не осталось ничего – только яма. Но у нас есть свидетельство сына, что она была там. Женщина преклонного возраста, имеет инвалидность. То, что она действительно была там, очень велика вероятность», — отметил глава громады.



Он отметил, что техника, задействованная в поисках, работала сутки, но безрезультатно.



«Ищем, но подтверждений никаких не нашли ни тела, ни его элементов. К сожалению, погода не способствует поисковым работам, еще будут привлекать собак», – добавил Немченко.



Как сообщили в полиции Донецкой области, соответствующее заявление зарегистрировали, женщину официально объявили пропавшей без вести.



Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Селидово в ночь на 15 ноября. Известно о четырех погибших в результате атаки. Три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.