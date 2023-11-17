Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

После обстрела Селидово ищут еще одну женщину

17 ноября 2023, 21:43

После обстрела Селидово ищут еще одну женщину

После ракетных обстрелов 15 ноября в Селидово Донецкой области до сих пор не могут найти одного человека.

Полицейским о том, что на момент попадания в частном доме была женщина 1956 года рождения, сообщил ее сын, пишет Суспильне. Донбасс.

В частном доме, куда попала российская ракета, жила женщина и, по словам ее сына, в тот момент она находилась дома, рассказал начальник Селидовской городской военной администрации Анатолий Немченко.

«В этот дом было прямое попадание, от него не осталось ничего – только яма. Но у нас есть свидетельство сына, что она была там. Женщина преклонного возраста, имеет инвалидность. То, что она действительно была там, очень велика вероятность», — отметил глава громады.

Он отметил, что техника, задействованная в поисках, работала сутки, но безрезультатно.

«Ищем, но подтверждений никаких не нашли ни тела, ни его элементов. К сожалению, погода не способствует поисковым работам, еще будут привлекать собак», – добавил Немченко.

Как сообщили в полиции Донецкой области, соответствующее заявление зарегистрировали, женщину официально объявили пропавшей без вести.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Селидово в ночь на 15 ноября. Известно о четырех погибших в результате атаки. Три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Селидово Донецкая область
Прочее
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:17
Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС
21:20
В «ДНР» уволили оккупационного «вице-премьер-министра»
19:50
Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
19:15
На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор
16:28
«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина
11:42
Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко
10:45
ВСУ закрепились на левом берегу Днепра — Морская пехота
09:49
Шесть человек погибли в результате обстрелов за сутки в Херсонской области
09:29
По Запорожской области оккупанты нанесли более ста ударов за сутки
08:01
Украинские партизаны проникли на базу флота РФ — АТЕШ
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 ноября
19:17
«ДНР»: в оккупированном Донецке погибла женщина в результате обстрела
18:47
На оккупированной территории Луганской области россияне блокируют VPN — Лысогор
17:25
В Киеве при участии Донецкой ОВА открыли фотовыставку «Стертые с лица земли»
16:20
Неопределенная ситуация на фронте может затянуться еще на год — Time
15:57
В РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников над Брянской областью и оккупированным Крымом
15:29
Собирала деньги с пенсионеров под видом «взносов»: жительнице Лисичанска сообщили о подозрении
15:15
В оккупированном Донецке обстрелян Куйбышевский район: четверо раненых
11:56
Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина, ранена женщина
10:46
На ВОТ Херсонщины оккупанты угрожают студентам и требуют сдавать «нелояльных» — ЦНС
все новости
22:17
Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС
21:43
После обстрела Селидово ищут еще одну женщину
21:20
В «ДНР» уволили оккупационного «вице-премьер-министра»
20:57
Оккупанты обстреляли Нетайлово, ранен 19-летний юноша
20:26
«Без них могут не взлететь уже через несколько месяцев»: Пентагон обещает Украине запчасти на F-16
20:10
ВМС ВСУ назвали потери российского флота
19:50
Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
19:15
На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор
18:58
Не штурмовать, а окружить: разведка Эстонии озвучила планы оккупантов по Авдеевке
18:09
14 жителей Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, среди них трое «депутатов народного совета ЛНР»
17:45
На снаряды, восстановление и кибербезопасность: Нидерланды окажут Украине помощь на 2 миллиарда евро
17:40
Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17:24
Зеленский поручил разработать решение, чтобы вылеты российских МИГ-31 не парализовали страну
17:00
Литва передала Украине партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков
16:28
«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина
15:59
Финляндия отправит Украине 20 пакет военной техники на 100 миллионов евро
15:20
«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из обстреливаемого села на Донетчине
15:04
Оккупанты массировано обстреляли Авдеевку: глава ГВА рассказал детали
14:45
7000 гривен за час утех: в Славянске четыре женщины организовали бордель в отеле
14:35
ВСУ отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении: есть потери среди россиян
все новости
ВИДЕО
Жизнь в Северодонецке. Фото: «Новости Донбасса» Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
17 ноября, 19:50
На «Донбасс медиа форуме» обсуждали актуальные проблемы украинских средств массовой информации. Фото: Новости Донбасса Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17 ноября, 17:40
Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ► Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►
16 ноября, 18:40
Аварийно-спасательные работы в Селидово. Фото: ГСЧС В Селидово найдено тело четвертого погибшего на месте ракетного удара
16 ноября, 14:05
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Оккупанты атаковали город Селидово. Фото: Новости Донбасса В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
15 ноября, 13:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама