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Після обстрілу Селидового шукають ще одну жінку

17 листопада 2023, 21:43

Після обстрілу Селидового шукають ще одну жінку

Після ракетного обстрілу 15 листопада у Селидовому Донецької області й досі не можуть знайти одну людину. 

Поліцію про те, що на момент влучання, у приватному будинку була жінка 1956 року народження, повідомив її син, пише Суспільне. Донбас. 

У приватному будинку, куди влучила російська ракета, мешкала жінка і, за словами її сина, у той момент вона перебувала вдома, розповів начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко.

«У цей будинок було пряме влучання, від нього не залишилось нічого — тільки яма. Але в нас є свідчення сина, що вона була там. Жінка поважного віку, має інвалідність. Те, що вона дійсно була там, дуже велика ймовірність», — зазначив очільник громади.

Він зауважив, що техніка, яка була задіяна у пошуках, працювала добу, але безрезультатно.

«Шукаємо, але підтверджень жодних не знайшли: ані тіла, ані його елементів. На жаль, погода не сприяє пошуковим роботам, ще будуть залучати собак», — додав Немченко.

Як повідомили у поліції Донеччини, відповідну заяву зареєстрували, жінку офіційно оголосили зниклою безвісти.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Селидовому в ніч на 15 листопада. Відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки. Трьох людей травмовано, врятовано шістьох осіб, серед них дитина.

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