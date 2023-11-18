Армия РФ второй раз за месяц атаковала Киев «шахедами»

В ночь на 18 ноября Россия второй раз за месяц пыталась атаковать Киев ударными дронами.



По предварительным данным, войска РФ запустили беспилотники типа Shahed с южного направления, сообщает КГВА.



«Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 километров. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.



Силы и средства ПВО поразили на подступах к городу все дроны — почти десяток.



По предварительным данным, жертв и разрушений в Киеве нет.



Напомним, в Одесской области «шахед» попал в объект энергетической инфраструктуры, есть раненый.