Армія РФ вдруге за місяць атакувала Київ «шахедами»

У ніч на 18 листопада, Росія вдруге за місяць намагалася атакувати Київ ударними дронами.



За попередніми даними, війська РФ запустили безпілотники типу Shahed з південного напрямку, повідомляє КМВА.



«Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 кілометрів. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні», — йдеться в повідомленні.



Сили та засоби ППО уразили на підступах до міста всі дрони — майже десяток.



За попередньою інформацією, жертв і руйнувань у Києві немає.



Нагадаємо, на Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений.