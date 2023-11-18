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Армія РФ вдруге за місяць атакувала Київ «шахедами»

18 листопада 2023, 09:42

Армія РФ вдруге за місяць атакувала Київ «шахедами»

У ніч на 18 листопада, Росія вдруге за місяць намагалася атакувати Київ ударними дронами. 

За попередніми даними, війська РФ запустили безпілотники типу Shahed з південного напрямку, повідомляє КМВА.

«Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 кілометрів. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні», — йдеться в повідомленні.

Сили та засоби ППО уразили на підступах до міста всі дрони — майже десяток.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань у Києві немає.

Нагадаємо, на Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений.

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