В Черном море подорвался иностранный корабль с зерном — СМИ

В Черном море на мине подорвалось торговое судно, перевозившее зерно. Оно получило легкие повреждения у побережья Украины.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источники в правительстве Украины.



По предварительным данным, балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный, но получил повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.



По информации источника в украинском правительстве, вероятно, судно наткнулось на плавающую морскую мину. По данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно продолжило движение в румынский порт Констанца.



Напомним, армия РФ второй раз через месяц атаковала Киев «шахедами».