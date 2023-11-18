У Чорному морі підірвався іноземний корабель з зерном — ЗМІ

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Воно отримало легкі пошкодження біля узбережжя України.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на морських спеціалістів та джерела в українському уряді.



За попередніми даними, балкер Georgia S під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту Південний, але зазнав пошкоджень у відкритому морі в четвер, 16 листопада.



За інформацією джерела в українському уряді, ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну. За даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п’ятницю судно продовжило рух до румунського порту Констанца.



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