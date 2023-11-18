Разрушены частные дома, сельхозпредприятие и промышленное здание: последствия обстрелов Донбасса

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

17 ноября под огонь оккупантов попали Авдеевка, Курахово, Селидово, Торецк, Очеретинская, Марьинская, Дружковская и Северская громады.



Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



Повреждено промышленное здание в Селидово, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. В Курахово повреждены сельхозпредприятие и частные дома.



На Горловском направлении повреждено шесть домов в Райском Дружковской громаде. В Торецке ранен человек, в Щербиновке повреждены два дома. В Часовоярской громаде повреждены два частных дома, многоэтажка и промышленное здание.



На Лисичанском направлении в Серебрянке Северской громады поврежден дом. Подверглись обстрелам Торское, Заречное и Ямполь Лиманской громады.



Также стало известно еще об одном раненом в Максимильяновке Марьинской громады.



Напомним, 17 ноября армия РФ больше всего атаковала на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.