Окупаційна влада на Луганщині готує евакуаційні списки для колаборантів, потрапити туди можуть не всі — Лисогор

Окупанти у Сєвєродонецьку і інших захоплених населених пунктах оновлюють евакуаційні списки для колаборантів.



Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. За його інформацією, кількість місць в списках постійно змінюється, тому кожного разу аби туди потрапити, потрібно доводити «вірність ідеалам так званої «ЛНР».



«Останній із них виявився найкоротшим за увесь час – до нього не увійшли навіть керівники комунальних установ міста. Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають все менше», — пише Лисогор.



Нагадаємо, 17 листопада під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Очеретинська, Мар’їнська, Дружківська і Сіверська громади.