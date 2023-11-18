На Донеччині з’явився «Мобільний клас з мінної безпеки»

«Мобільний клас з мінної безпеки». Фото: ДСНС Донеччини

18 листопада ДСНС Донеччини провели перший захід з мінної безпеки в одному з населених пунктів Покровського району.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС Донеччини.



Усім присутнім за допомогою проєктора та 3D макетів рятувальники продемонстрували та розповіли про найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, які найчастіше зустрічаються у нашому регіоні, звернули увагу на маркувальні знаки, якими позначають небезпечну ділянку.



Окреме питання — алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечного або схожого на нього предмету:

зупинись, озирнись

не чіпай

відійди по своїм слідам назад в безпечне місце

попередь інших про небезпеку

зателефонуй до Служби порятунку «101»

«Мобільний клас з мінної безпеки». Фото: ДСНС Донеччини

«Мобільний клас з мінної безпеки». Фото: ДСНС Донеччини

«Мобільний клас з мінної безпеки». Фото: ДСНС Донеччини

«Мобільний клас з мінної безпеки». Фото: ДСНС Донеччини

Наприкінці заходу рятувальники вручили всім присутнім зошити, інформаційні буклети, комікси «Суперкоманда проти мін» та розмальовки із відповідної тематики.



Нагадаємо, для порятунку немовлят в Покровському перинатальному центрі триває підготовка до відкриття відремонтованого відділення другого етапу виходжування та реабілітації новонароджених дітей.