В единственном в Донецкой области перинатальном центре закончили ремонт отделения реабилитации новорожденных

Ремонт в перинатальном центре в Покровске. Фото: Покровская ГВА

Для спасения младенцев в Покровском перинатальном центре идет подготовка к открытию отремонтированного отделения второго этапа выхаживания и реабилитации новорожденных детей.



Об этом сообщает Покровская ГВА.



«Как только недоношенные дети будут выписываться из отделения реанимации, они будут переводиться в это отделение, где впереди у них несколько месяцев реабилитации перед выпиской на дом», — рассказала заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Татьяна Мирошниченко.



«Благодарю наших партнеров компании «Метинвест» за очередную помощь. Это очень важно не только для нашей общины, но и для всей Донбасса, потому что покровский Перинатальный центр пока остается единственным работающим в регионе. При поддержке Донецкой ОГА и благотворительных фондов мы сможем наполнить это отделение медицинским оборудованием и необходимой мебелью, так что младенцы смогут получить весь пакет необходимой медицинской помощи», — рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.



В скором времени в отделение должны завести оборудование. В отделении смогут одновременно находиться 10 младенцев.

Ремонт в перинатальном центре в Покровске. Фото: Покровская ГВА

Напомним, госдума РФ приняла закон об отсрочке перехода оккупированных регионов Украины на систему финансирования медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).