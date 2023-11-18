Заезжали в Авдеевку и Нью-Йорк: волонтеры под огнем оккупантов эвакуировали 14 животных

Волонтёры UAnimals вывезли 14 животных из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области.



Соответствующее видео было опубликовано на странице UAnimals.



На видео слышны звуки взрывов. Отмечается, что четырех щенков из Нью-Йорка эвакуировали в приют на Кропивниччине. Военные попросили также эвакуировать шестерых собак из Авдеевки.

Эвакуация животных из Донецкой области. Скриншот видео UAnimals

«Каждый рейс в прифронтовые области сложен и опасен. А наша команда преодолевает тысячи километров для спасения животных», — пишут волонтеры.



Напомним, в Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности».