Заїжджали в Авдіївку та Нью-Йорк: волонтери під вогнем окупантів евакуювали 14 тварин

Волонтери UAnimals вивезли 14 тварин з прифронтових населених пунктів Донеччини.



Відповідне відео оприлюднили на сторінці UAnimals.



На відео чути звуки вибухів. Зазначається, що чотирьох цуценят з Нью-Йорка евакуювали до притулку на Кропивниччині. Військові попросили також евакуювати шістьох собак з Авдіівки.



Евакуація тварин з Донеччини. Скріншот з відео UAnimals

«Кожен рейс у прифронтові області складний і небезпечний. А наша команда долає тисячі кілометрів задля порятунку тварин», — пишуть волонтери.



Нагадаємо, на Донеччині з’явився «Мобільний клас з мінної безпеки».