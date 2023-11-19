Оккупанты ударили по Максимильяновке, Красногоровке, зафиксированы обстрелы по Авдеевке: детали

Российская армия за минувшие сутки атаковала Донецкую область. В частности, Максимильяновку, Красногоровку, Курахово, были зафиксированы обстрелы в Авдеевке. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ОВА Игорь Мороз.



По его информации, на Донецком направлении в Марьинской громаде 1 человек ранен в Максимильяновке, обстреляны Красногоровка, Зоряное и Константиновка.



В Селидовской громаде Украинск испытал ракетные удары: повреждено 14 многоэтажек, 2 админздания и 3 нежилых помещения. В Новогродовке 1 человек ранен, повреждены 11 частных домов и 7 объектов инфраструктуры.



Кроме того, в Кураховской громаде обстреляны Курахово и Острое. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Очеретинской громады.



Мороз добавил, что на Лисичанском направлении дважды под обстрел попало Торское Лиманской громады.



Напомним, за 18 ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей пострадали.