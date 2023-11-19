Окупанти вдарили по Максимільянівці, Красногорівці, зафіксовано обстріли по Авдіївці: деталі

Російська армія минулої доби атакувала Донецьку область. Зокрема, Максимільянівку, Красногорівку, Курахове було зафіксовано обстріли в Авдіївці. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Ігор Мороз.



За його інформацією, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці, обстріляні Красногорівка, Зоряне і Костянтинівка.



У Селидівській громаді Українськ зазнав ракетних ударів: пошкоджено 14 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та 3 нежитлові приміщення. У Новогродівці 1 людина поранена, пошкоджено 11 приватних будинків і 7 об'єктів інфраструктури.



Крім того, в Курахівській громаді обстріляні Курахове і Гостре. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади.



Мороз додав, що Лисичанському напрямку двічі під обстріл потрапило Торське Лиманської громади.



Нагадаємо, за 18 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.