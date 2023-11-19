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Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом: двое россиян убиты, один — в плену

19 ноября 2023, 11:52

Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом: двое россиян убиты, один — в плену

Российские оккупанты в районе Бахмута Донецкой области пошли на штурм, однако украинские военнослужащие отбили атаку. Кроме того, двое штурмовиков ликвидированы, еще один — попал в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«В утренние часы пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Военные нападение отбили», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время обследования переднего края обороны пограничники обнаружили и захватили военнослужащего из России.

«Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой. Сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм», — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, по меньшей мере 4337 граждан Украины находятся в российском плену.

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