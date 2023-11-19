Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом: двох росіян убито, одного — у полоні

Російські окупанти в районі Бахмута на Донеччині пішли на штурм, проте українські військовослужбовці відбили атаку. Крім того, двох штурмовиків ліквідовано, ще один — потрапив у полон. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.



«Вранці піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Військові напад відбили», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під час обстеження переднього краю оборони прикордонники виявили та захопили військовослужбовця з Росії.



«Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який запропонував на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Відразу з потяга загарбника було відправлено на штурм», — резюмували у пресслужбі.



Нагадаємо, щонайменше 4337 громадян України перебувають у російському полоні.