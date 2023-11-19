В Московской области работала ПВО: россияне пожаловались на атаку дронов

Сегодня ночью, 19 ноября, Московскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.



«19 ноября в 01.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области.



По словам Собянина, разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет.



На месте работают экстренные службы.



Напомним, 19 ноября поселок Ровенький Белгородской области РФ якобы попал под обстрел.