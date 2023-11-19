У Московській області працювала ППО: росіяни поскаржилися на атаку дронів

Сьогодні вночі, 19 листопада, Московську область атакували безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ та мер Москви Сергій Собянін.



«19 листопада о 01.00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Богородського міського округу Московської області.



За словами Собяніна, руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає.



На місці працюють екстрені служби.



Нагадаємо, 19 листопада селище в Білгородській області РФ нібито потрапило під обстріл.