Войска РФ ударили по Херсону из артиллерии, ранен ребенок

Оккупанты атаковали Херсон. Фото: прокуратура

Российские войска сегодня утром, 19 ноября, атаковали Херсон. Во время обстрела шестилетний ребенок получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«В Херсоне в результате вражеских обстрелов ранен 6-летний ребенок. Ему оказывается медицинская помощь», — написал он.



Чуть позже в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры рассказали, что 19 ноября около 11:15 оккупанты совершил обстрел Херсона из реактивной артиллерии.



«В результате попадания снарядов был поврежден многоэтажный жилой дом. Ранения получили два человека: 66 женщина и ребенок шести лет. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Также из-за повреждения еще одного многоэтажного дома осколочные ранения получил 59-летний мужчина. Ему медики также оказали помощь.



По уточненной информации ранен ребенок 2020 года рождения. В состоянии средней тяжести находится в больнице.



Напомним, 18 ноября оккупанты ударили по Велетенскому Белозерской громады.