Війська РФ вдарили по Херсону з арилерії, поранено дитину

Окупанти атаковали Херсон. Фото: прокуратура

Російські війська сьогодні вранці, 19 листопада, атакували Херсон. Під час обстрілу шестирічна дитина отримала поранення. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранено 6-річну дитину. Йому надається медична допомога», — написав він.



Трохи пізніше у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури розповіли, що 19 листопада близько 11:15 окупанти здійснив обстріл Херсона з реактивної артилерії.



«Внаслідок влучення снарядів було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Поранення отримали дві особи: 66 жінка та дитина шести років. Їм надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав 59-річний чоловік. Йому медики також надали допомогу.



За уточненою інформацією поранена дитина 2020 року народження. У стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.



Нагадаємо, 18 листопада окупанти вдарили по Велетенській Білозерській громаді.