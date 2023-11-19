В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы, среди них — ребенок

В польском селе Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли женщины и ребенок. Об этом сообщает портал In Poland.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево.

В транспортном средстве находились 10 человек — все граждане Украины. В результате инцидента погибли две женщины и шестилетний ребенок. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Пока причины смертельного ДТП не установлены.

Напомним, в аварии с туристическим автобусом, который разбился в Местре 3 октября, погибли девять украинцев.