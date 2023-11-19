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У Польщі сталася смертельна ДТП: загинули українці, серед них — дитина

19 листопада 2023, 13:22

У Польщі сталася смертельна ДТП: загинули українці, серед них — дитина

У польському селі Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули жінки та дитина. Про це повідомляє портал In Poland.

Зазначається, що трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з'їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

У транспортному засобі було 10 осіб — усі громадяни України. Внаслідок інциденту загинули дві жінки та шестирічна дитина. Інші пасажири були доставлені до лікарні.

Поки що причин смертельної ДТП не встановлено.

Нагадаємо, в аварії із туристичним автобусом, який розбився у Местрі 3 жовтня, загинули дев'ять українців.

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