Массированный обстрел Херсона: трехлетнюю девочку доставили в реанимацию

Трехлетнюю девочку, пострадавшую от обстрела Херсона, доставили в реанимацию. Фото: прокуратура

В результате утренней атаки на Херсон 19 ноября пострадал ребенок и четверо взрослых. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о состоянии здоровья 3-летнего ребенка.



«Девочка доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки», — написал он.



По его словам, также планируется проведение КТ-обследования. Кроме того, ребенка возможна транспортируют в киевское медучреждение.



«Сейчас девочка под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь», — резюмировал глава региона.



Напомним, в результате обстрела Херсона утром воскресенья, 19 ноября, пострадали четверо взрослых и один ребенок.