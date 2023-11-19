Масований обстріл Херсона: трирічну дівчинку доправили до реанімації

Трирічну дівчинку, яка постраждала від обстрілу Херсона, доправили до реанімації. Фото: прокуратура

Внаслідок ранкової атаки на Херсон 19 листопада постраждала дитина та четверо дорослих. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про стан здоров'я 3-річної дитини.



«Дівчинку доставлено до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, поранення грудної порожнини, що проникає, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітки», — написав він.



За його словами, також заплановано проведення КТ-обстеження. Крім того, дитину можливо транспортують до київської медустанови.



«Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу», — резюмував голова регіону.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсона вранці неділі, 19 листопада, постраждали четверо дорослих та одна дитина.