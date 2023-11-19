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Масований обстріл Херсона: трирічну дівчинку доправили до реанімації

19 листопада 2023, 16:57

Масований обстріл Херсона: трирічну дівчинку доправили до реанімації

Трирічну дівчинку, яка постраждала від обстрілу Херсона, доправили до реанімації. Фото: прокуратура Трирічну дівчинку, яка постраждала від обстрілу Херсона, доправили до реанімації. Фото: прокуратура

Внаслідок ранкової атаки на Херсон 19 листопада постраждала дитина та четверо дорослих. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про стан здоров'я 3-річної дитини.

«Дівчинку доставлено до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, поранення грудної порожнини, що проникає, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітки», — написав він.

За його словами, також заплановано проведення КТ-обстеження. Крім того, дитину можливо транспортують до київської медустанови.

«Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу», — резюмував голова регіону.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсона вранці неділі, 19 листопада, постраждали четверо дорослих та одна дитина.

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