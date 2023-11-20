Оккупанты обстреляли Донецкую область: один человек из Красногоровки получил ранения

За прошедшие сутки, 19 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Один человек из Красногоровки пострадал, который был ранен раньше. Об этом рассказал и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«За 19 ноября удалось установить информацию об раненном ранее 1 гражданском — в Красногоровке», — написал он.



Отмечается, что общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1775 человек, еще 4319 гражданских получили ранения.



Напомним, российская армия 18 ноября атаковала Донецкую область. В частности, Максимильяновку, Красногоровку, Курахово, были зафиксированы обстрелы в Авдеевке.