Окупанти обстріляли Донецьку область: одна людина з Красногорівки отримала поранення

Минулої доби, 19 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Одна людина з Красногорівки постраждала, яка була поранена раніше. Про це розповів в.о. начальника Донецької ОВ Ігор Мороз.



«За 19 листопада вдалося встановити інформацію про 1 цивільного, який був поранений раніше, — у Красногорівці», — написав він.



Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Усього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1775 осіб, ще 4319 цивільних отримали поранення.



Нагадаємо, російська армія 18 листопада атакувала Донецьку область. Зокрема, Максимільянівку, Красногорівку, Курахове було зафіксовано обстріли в Авдіївці.