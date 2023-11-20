Лишь 386 украинских детей удалось вернуть — Генпрокуратура Украины

Сегодня, во Всемирный день ребенка 20 ноября, по данным Генеральной прокуратуры Украины из РФ удалось вернуть домой лишь 386 украинских ребенка.



В Торонто сегодня состоится конференция «United for Justice: War Crimes against Ukrainian Children», организованная Колледжем Месси, Центром прав человека Рауля Валленберга, Министерством иностранных дел Канады и Офисом Генпрокурора.



«Массовая принудительная депортация украинских детей – преступление, которое еще не видел свет. Ради общего будущего мир должен ответить», — заявили в Генпрокуратуре.



Ведущие эксперты правительств и общественного сектора будут искать решения: как прекратить депортации, вернуть украденных детей домой и привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.



Напомним, подросток Богдан Ермохин, который до 2022 года жил в Мариуполе, а после был депортированный в РФ, вернулся в родную Украину.