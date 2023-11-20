Лише 386 українських дітей вдалося повернути — Генпрокуратура України

Сьогодні, у Всесвітній день дитини 20 листопада, за даними Генеральної прокуратури України з РФ, вдалося повернути додому лише 386 українських дітей.



У Торонто сьогодні відбудеться конференція United for Justice: War Crimes against Ukrainian Children, організована Коледжем Мессі, Центром прав людини Рауля Валленберга, Міністерством закордонних справ Канади та Офісом Генпрокурора.



«Масова примусова депортація українських дітей – злочин, якого ще не бачив світ. Заради спільного майбутнього світ має відповісти», - заявили у Генпрокуратурі.



Провідні експерти урядів та громадського сектору шукатимуть рішення: як припинити депортації, повернути вкрадених дітей додому та притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до цього злочину.



Нагадаємо, підліток Богдан Єрмохін, який до 2022 року жив у Маріуполі, а потім був депортований до РФ, повернувся до рідної України.