Богдан Ермохин, депортированный из Мариуполя в РФ, сегодня вернулся в Украину

Депортированный россиянами из Мариуполя подросток Богдан Ермохин вернулся в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Подросток Богдан Ермохин, который до 2022 года жил в Мариуполе, а после был депортированный в РФ, вернулся в родную Украину. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину», — написал он.



По его словам, возвращение состоялось во взаимодействии с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной.



«Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса БФ Orphans Feeding Foundation, в частности соучредительницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГНСУ за содействие в работе», — отметил омбудсмен.



Напомним, 9 ноября стало известно, что незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообещал, что подросток вернется в Украину в ближайшее время.