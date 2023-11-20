Украина вернула тела еще 94 погибших защитников

Украина вернула тела еще 94 погибших украинских военных. Об этом сообщили пресс-службе Координационного штаба по обращению с военнопленными



«Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 94 защитника Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что реализация мероприятия осуществлялась Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с СБУ, ВСУ, МВД и другими структурами сектора безопасности и обороны с участием Международного Комитета Красного Креста.



ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения. В частности, для установления лиц погибших.



Напомним, в скором времени в Украине откроют новый лагерь для военнопленных из-за большого количества оккупантов. Параллельно с этим ведутся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.