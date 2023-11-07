В Украине откроют новый лагерь для военнопленных оккупантов

В Украине откроют еще один лагерь для российских военнопленных. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

В скором времени в Украине откроют новый лагерь для военнопленных из-за большого количества оккупантов. Параллельно с этим ведутся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря. Об этом сообщили в Telegram-канале «Хочу жить».



«Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной», — говорится в сообщении.



Отмечается, что условия в новом лагере будут соответствовать всем требованиям норм международного гуманитарного права. Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, так как это предусмотрено Женевскими конвенциями.



В отличие от РФ, Украина соблюдает международные гуманитарные нормы. В то время как российская сторона, к примеру, содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, порой в нечеловеческих условиях, не уважая и фактически не признавая их статус военнопленного.



Напомним, представители подполья передали Центру национального сопротивления информацию о пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях и в РФ, где содержат украинцев. Пленные живут в отдельных штрафных бараках, не получают полноценный рацион и лишены прогулок.