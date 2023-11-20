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Україна повернула тіла ще 94 загиблих захисників

20 листопада 2023, 14:17

Україна повернула тіла ще 94 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 94 загиблих українських військових. Про це повідомили пресслужбі Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими.

«Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 захисники України», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, незабаром в Україні відкриють новий табір для військовополонених через велику кількість окупантів. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

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