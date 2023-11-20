Вблизи Бахмута пограничники ликвидировали российский дрон

В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали очередной БпЛА российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«С помощью беспилотника-камикадзе оккупанты пытались поразить позиции пограничников, но благодаря четкой и умелой стрельбе по воздушной цели из стрелкового оружия полет дрона-убийцы был прекращен», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что российский дрон взорвался в воздухе и разлетелся вдребезги.



Напомним, оккупанты провалили атаку на Клищиевку и Андреевку, Вооруженные силы Украины отразили все атаки россиян.