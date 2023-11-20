Поблизу Бахмута прикордонники ліквідували російський дрон

На Донеччині українські прикордонники ліквідували черговий БПЛА російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«За допомогою безпілотника-камікадзе окупанти намагалися вразити позиції прикордонників, але завдяки чіткій та вмілій стрільбі за повітряною метою з стрілецької зброї політ дрона-вбивці було припинено», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що російський дрон вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.



Нагадаємо, окупанти провалили атаку на Кліщіївку та Андріївку, Збройні сили України відбили всі атаки росіян.