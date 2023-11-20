После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО

Россия не отказывается от своей цели уничтожить Украину как государство, и готовится к продолжительной войне. Для этого Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ходе выступления на форуме Halifax International Security Forum Данилов отметил, что РФ смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введенным западными странами в ответ на широкомасштабную военную агрессию против Украины, и постоянно вливает средства в свою оборонную сферу.

«Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после выборов 2024 года», — сказал он.

Также секретарь СНБОУ обратил внимание, что президентские выборы в РФ 17 марта следующего года станут «знаковой датой» для Кремля.

«После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути, руки будут развязаны», — заявил он.

Данилов в этом контексте добавил, что у Украины и мирового сообщества «есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки».

По мнению секретаря СНБО, реальное будущее России «туманно», но в нынешнем имперском виде она будет представлять угрозу не только странам-соседям и Европе, но и мировому порядку.

«Мы считаем, что наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей. Ведь распад России автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации РФ, а также ее денуклеаризации и демилитаризации», — объяснил чиновник.

При этом Данилов добавил, что сейчас предугадать все особенности и процессы будущей фрагментации России он затрудняется. Речь идет, в частности, о плане минимизации ядерных рисков и нераспространения оружия массового поражения, о потоках беженцев в случае гражданской войны, о политической стратегии взаимодействия с новыми территориальными образованиями на территории нынешней РФ.

«Но ответы на эти вопросы и решения должны быть найдены совместными усилиями и в самое ближайшее время», — резюмировал он.

По данным Главного управления разведки МОУ, в России продолжается проведение «скрытой» мобилизации на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

Напомним, в Верховной Раде Украины готовят новый законопроект, предусматривающий изменения правил мобилизации, военного учета и прохождения службы в армии.